Cidades Motociclista morre ao ser atingido por carro na Avenida Universitária, em Goiânia Segundo a delegada titular da Delegacia de Trânsito de Goiânia (Dict) Nilda Andrade, testemunhas do acidente e a motorista do carro serão interrogadas nos próximos dias

Acidente envolvendo um carro e uma moto na Avenida Universitária, em Goiânia na manhã desta quarta-feira (18) terminou com a morte do motociclista Claudionor Soares Cardoso, de 35 anos. Imagens de uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro Toyota Corolla estava na Rua 261-B, no cruzamento da Avenida, seguindo em direção ao outro lado da pista, mas o ...