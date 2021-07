Cidades Motociclista morre ao ser atingida por linha com cerol em Goiânia Flaviane Ferreira dos Reis, de 23 anos, estava a caminho da casa do noivo em Abadia de Goiás

Uma motociclista de 23 anos morreu no fim da tarde do último sábado, 3 de julho, após ser atingida por uma linha com cerol na BR-060, em Goiânia. Segundo familiares de Flaviane Ferreira dos Reis, a linha estava solta e atravessada na rodovia quando a jovem passou com a moto e foi atingida no pescoço. Ela estava a caminho da casa do noivo, em Abadia de Goiás, mas nã...