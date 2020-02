Cidades Motociclista morre ao cair de viaduto na BR-153, em Anápolis A mulher sofreu uma queda de aproximadamente 12 metros de altura

Uma mulher morreu após cair do viaduto do trevo da Havan, na BR-153, na tarde deste domingo (2), em Anápolis. A vítima conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda de aproximadamente 12 metros de altura. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e levada inconsciente para o Hospital de Urgências de Aná...