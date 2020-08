Cidades Motociclista morre ao bater veículo em carreta e ser arrastada por 100 metros em Anápolis Joyce de Jesus estava a caminho do trabalho quando aconteceu o acidente

Joyce de Jesus, de 24 anos, morreu na manhã de sábado (29), quando bateu sua moto contra uma carreta bitrem e foi arrastada por cerca de 100 metros, na Avenida Lídia Souza Fernandes, no Centro de Anápolis. De acordo com a família da jovem, ela estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente. O socorro foi chamado, mas Joyce morreu ainda no local. O corp...