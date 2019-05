Cidades Motociclista idoso é morto após ser atingido por motorista embriagado na GO-139, em Caldas Novas Outro motociclista morreu hoje em Goiás na GO-156, em Mundo Novo

Dois motociclistas morreram neste domingo (19) após acidentes entre carro e moto em rodovias estaduais goianas. O primeiro caso ocorreu de madrugada na GO-139, em Caldas Novas, município que fica no Sul de Goiás. Um idoso, de 65 anos, dirigia a moto pelo local quando foi atingido e arrastado pelo motorista de um carro. Um teste do bafômetro feito no motori...