Cidades Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Setor Faiçalville, em Goiânia De acordo com o Corpo de Bombeiros, jovem de 29 anos teve múltiplas fraturas e estava inconsciente quando foi transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) no helicóptero da corporação

Um motociclista, de 29 anos, ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (2), no Setor Faiçalville, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve múltiplas fraturas, incluindo traumatismo craniano grave, e estava inconsciente quando foi transferida para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) no helicóptero da corporação. O...