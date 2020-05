Cidades Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Jardim Mariliza, em Aparecida de Goiânia Ele estaria em alta velocidade em um trecho cujo limite é de 60 km/h

Um motociclista de 20 anos ficou gravemente ferido em um acidente no Jardim Mariliza, em Goiânia, no início da tarde deste domingo (10). Ele estaria em alta velocidade em um trecho cujo limite é de 60 km/h. Segundo relatos de testemunhas, o motociclista perdeu o controle do veículo no cruzamento entre as avenidas Aristóteles e GO-020 e se desequilibrou para a pist...