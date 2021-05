Cidades Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro, em Goiânia A condutora permaneceu no local do acidente e foi submetida ao teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo

Um motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão com um carro na Avenida Lúcio Rebelo, no setor Alto do Vale, em Goiânia. O homem, de 61 anos, trafegava pela via, quando se chocou com o veículo, conduzido por uma mulher que vinha pelo mesmo sentido. Segundo informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a condut...