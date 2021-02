Cidades Motociclista fica gravemente ferido após bater na traseira de caminhão, em Goiânia Boletim médico divulgado pelo Hugo aponta que a vítima teve trauma cranioencefálico

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater na traseira de um caminhão na madrugada deste domingo (14), na Avenida Toronto, sentido Setor Santa Rita, em Goiânia. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o caminhão estava estacionado e ocupava parte da via. No momento do acidente, um carro passava ao lad...