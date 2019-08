Cidades Motociclista fica gravemente ferido após acidente na BR-060 Vítima apresentava quadro de poltraumatismo e foi encaminhada para o Hugol no helicóptero dos Bombeiros

Um acidente entre um carro e uma moto, na tarde deste sábado (3), deixou um homem gravemente ferido na BR-060, no município de Abadia de Goiás, região metropolitana de Goiânia. A equipe de atendimento da Unidade de Resgate de Trindade iniciou o atendimento da ocorrêmcia, mas devido à gravidade do estado do motociclista, o Corpo de Bombeiros deslocou um hel...