Cidades Motociclista fica ferido em acidente na GO-070 Vítima estava consciente e com dores no corpo, segundo o Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 33 anos ficou ferido, na manhã desta segunda-feira (12), após ser atingido por um carro no quilometro quatro, na GO-070, entre Goianira e Goiânia. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento na rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e com dores no corpo. O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgências Govern...