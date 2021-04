Cidades Motociclista fica ferido após colisão com carro no Setor Marista A vítima sofreu fratura exposta em uma das pernas e foi encaminhada para o Hugo

Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido após envolver-se em um acidente na manhã deste sábado (17), no Setor Marista, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima conduzia uma moto pela Rua 15, quando no cruzamento colidiu com um carro que vinha pela Rua 24. A polícia informou que na rua em que o carro trafegava há um ...