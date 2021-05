Cidades Motociclista fica ferido após colisão com carro em Formosa Com o impacto, o homem girou no ar e caiu cerca de três metros do local da batida

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro em um cruzamento do Setor Bela Vista, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O motorista do carro não ficou ferido e aguardou no local até a chegada do socorro. O local não tem sinalização. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista descia por uma avenida e foi atingido na lat...