Um motociclista, 20 anos, ficou ferido neste domingo (29) após colidir contra um carro na Rua 10, no Parque Industrial, em Goiânia. Segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima, que não possui habilitação, trafegava pela via quando ao passar por um cruzamento não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e com isso colidiu contra um Dodge Journey, que seguia na via preferencial.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para um hospital. A condutora do carro permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.