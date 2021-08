Cidades Motociclista fica ferido após bater na traseira de carreta em trecho da BR-153 A vítima foi encaminhada Hospital de Urgências de Goiânia

Um motociclista ficou ferido em um acidente, na manhã desta sexta-feira (13), no quilômetro 502, da BR-153, em cima do Viaduto do Parque das Laranjeiras, entre Goiânia e Aparecida. O trânsito está em apenas uma faixa, pra quem segue no sentido Aparecida de Goiânia. A informação é que o motociclista bateu contra a traseira de uma carreta. Segundo a Polícia Rodovi...