Cidades Motociclista fica ferido após bater em carro na BR-040, em Valparaíso Vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros

Um motocicleta bateu na traseira de um carro na manhã desta segunda-feira (5) na BR-040, em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal. O acidente foi no sentido Santa Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, as primeiras informações da equipe são de que o motociclista estaria com uma fratura exposta e foi levado para o Hospital de Santa Maria. Equipe da Políci...