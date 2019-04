Vida Urbana Motociclista fica ferida ao derrapar em pista molhada em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia no momento do acidente

Uma mulher de 34 anos ficou ferida após cair de motocicleta na manhã desta quinta-feira (11), na GO-462, no Residencial Orlando de Morais, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia no momento do acidente e a pista estava molhada. De acordo com a corporação há suspeita de fratura na perna esquerda. Os bombeiros disseram ainda que o veículo foi coloca...