Motociclista fica em estado grave após dirigir na contramão e bater de frente com um carro na BR-153

Uma motociclista ficou em estado grave depois de dirigir na contramão e bater de frente contra um carro na madrugada deste sábado (22) no km 696 da BR-153, em Itumbiara, na região Sul de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a mulher foi socorrida e levada às pressas para o hospital público do município. Ainda de acordo com a PRF, o motorista...