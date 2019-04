Vida Urbana Motociclista e garupa morrem após bater contra caminhão em Aparecida de Goiânia Testemunhas contaram que o caminhão estava estacionado no momento do acidente

Francisco Cleiton Silva de Almeida e Chrislorran Alves da Silva, de 40 e 27 anos, morreram ao bater uma motocicleta contra um caminhão na noite desta sexta-feira (19), no bairro Primavera, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Testemunhas contaram que as vítimas colidiram no veículo, que estava estacionado. Os dois homens morreram no local, antes d...