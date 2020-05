Cidades Motociclista de aplicativo morre durante entrega em Goiânia Homem sofreu acidente após tentar desviar de um caminhão e ser arremessado no asfalto no setor Campinas. Ele morreu no local

Durante uma entrega, um motociclista de aplicativo, de 26 anos, morreu em um acidente na noite deste sábado (9) no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Rua José Hermano, no Setor Campinas, em Goiânia. As informações são da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT). Ao passar pelo cruzamento, o homem tentou frear para evitar a colisão com um...