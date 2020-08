Cidades Motociclista de 51 anos fica ferido em acidente em Goiânia Condutor do veículo, de 19 anos, permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo

Atualizada às 8h41. Um motociclista de 51 anos ficou gravemente ferido em um acidente, na noite deste domingo (9), na Avenida Parque Atheneu, em Goiânia. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) informou que a vítima seguia na via preferencial e no cruzamento com a Rua 1032 colidiu contra o carro. O condutor do Fiat/Strada, de 19 anos, perman...