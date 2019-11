Cidades Motociclista de 28 anos morre ao bater em árvore que caiu com a chuva em Goiânia O rapaz que estava na garupa foi socorrido e levado para um hospital

Um motociclista de 28 anos morreu após bater sua Honda Biz vermelha em uma árvore, que caiu com a chuva, no sábado (09), na Avenida São Jorge, na Vila Jardim São Judas Tadeu, em Goiânia. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), a vítima pilotava a motocicleta e levava outro rapaz, de 21 anos, na garupa. Eles s...