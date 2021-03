Cidades Motociclista de 18 anos morre em acidente no Residencial Buena Vista I, em Goiânia De acordo com a Dict, o outro motorista envolvido no acidente fugiu do local e não prestou socorro à vítima

Um rapaz de 18 anos morreu na noite deste sábado (6) quando a moto que conduzia foi atingida por outro veículo, no Residencial Buena Vista I, em Goiânia. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motociclista Gustavo Ribeiro trafegava pela Avenida Porto Salinas quando foi atingido por um veículo não identificado no cruzamento c...