Motociclista colide com meio-fio e morre em Goiânia

Um homem de 34 anos morreu ao colidir sua moto contra um meio-fio na madrugada deste domingo (27), na Rua Dona Carlota Joaquina, no Sitio de Recreio Mansões do Campus, em Goiânia. De acordo com a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), por motivos desconhecidos, o motociclista perdeu o controle da direção e bateu contra o meio-fio. A vítima não ...