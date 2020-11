Cidades Motociclista bate contra carro, é arremessado na pista e morre em Goiânia Vítima tinha 23 anos e levava na garupa uma mulher de 22 anos, que sofreu várias lesões pelo corpo e foi levada para o Hugol

Um motociclista de 23 anos morreu após bater contra um carro no cruzamento das ruas RBN 11 e CP 21, do Residencial Beatriz Nascimento, em Goiânia. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (1º). Segundo as informações da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), o rapaz estava com uma jovem de 22 anos na garupa quando colidiram contra o carro que er...