Vida Urbana Motociclista acidentado é resgatado por helicóptero do Corpo de Bombeiros em Goiânia; veja vídeo De acordo com a equipe de resgate, os ferimentos eram graves e a agilidade no socorro era essencial para o caso

Um motociclista precisou ser resgatado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), depois de se envolver em um acidente na manhã desta quarta-feira (24), no cruzamento das ruas Todos os Santos e Planalto, no Parque Industrial João Braz I, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), o acidente aconteceu quando...