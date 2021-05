Cidades Motocicleta pega fogo após acidente em Anápolis Motociclista tentou desviar de um cachorro que atravessou a rua, mas não conseguiu e acabou caindo

Uma motocicleta pegou fogo após um motociclista tentar desviar de um cachorro e cair na Avenida Brasil Sul, no bairro São João, em Anápolis. O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira (14). As informações do Corpo de Bombeiros são de que o rapaz estava pilotando a moto pela avenida quando foi surpreendido pelo animal. Ele tentou desviar, mas atingiu o cach...