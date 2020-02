Cidades Motocicleta e dinheiro falso são apreendidos com adolescente em Goiânia Garoto contou que ia usar as cédulas falsas para comprar um celular

Um adolescente foi apreendido com R$ 700 em notas falsificadas, na noite desta quinta-feira (13), no setor Leste Universitário, em Goiânia. O suspeito conduzia uma motocicleta quando foi parado pela Polícia Militar (PM). Na abordagem, os policiais encontraram as cédulas falsificadas. O adolescente contou que iria usar as notas falsas para comprar um aparelho celula...