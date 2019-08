Cidades Motocicleta bate em carro palio em Aparecida de Goiânia Acidente deixa trânsito congestionado nesta quarta-feira (7) a tarde. Samu prestou socorro no local

Um motoqueiro bateu em um carro palio nesta tarde de quarta-feira (7), em Aparecida de Goiânia. O acidente ocorreu na Rua Tapajós esquina com a rua Jaguarão, localizado na Vila Brasilia. O trânsito na região estava com fluxo intenso, o que prejudicou a passagem dos veículos para trafegar. O Samu confirmou que socorreu as vítimas no local e foram encami...