Moto roubada em Rio Verde é recuperada em menos de 12 horas

Uma moto com registro de roubo/furto foi recuperada na tarde desta terça-feira (31), em Rio Verde, 12 horas após o crime. De acordo com a equipe da Patrulha Maria da Penha do 2º BPM, durante patrulhamento pela Rua Alameda Jardim do Éden, a corporação encontrou uma moto com as mesmas características que o Copom tinha passado há algumas horas. Depois de consulta...