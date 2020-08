Cidades Moto com registro de furto é encontrada abandonada em Rio Verde Veículo foi localizado no Jardim América e encaminhado para a delegacia

Uma moto vermelha, com registro de furto, que estava abandonada no Jardim América, em Rio Verde, foi localizada pela Polícia Militar. De acordo com a corporação, na madrugada de quinta-feira (27), equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar estavam em patrulhamento pelo bairro quando encontraram o veículo abandonado. Os militares constataram no sistema que a motoci...