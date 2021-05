Cidades Motim é controlado no presídio de Novo Gama DGAP informou que 279 detentos cumprem pena no local e que alguns ficaram feridos durante a ação

Os detentos do presídio de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, promoveram um motim nesta terça-feira (18) e alguns ficaram feridos. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que não houve óbitos e que no local estão detidas 279 pessoas. Ainda conforme a DGAP, os policiais penais já controlaram o princípio de rebelião. “A ordem e disc...