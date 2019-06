Cidades Mostra em Goiânia reverencia Célia Câmara Considerada mãe de uma geração de artistas e unanimidade no meio pelo seu incentivo à cultura, marchande é a homenageada em exposição no HGG que vai até agosto

Poucos nomes conseguem unanimidade no mundo das artes como o de Célia Câmara. Artistas, galeristas, marchands, entre outras personalidades do mercado das artes, são unânimes em dizer que se houve alguém que mais incentivou as artes em Goiás foi ela. Essa trajetória foi celebrada nesta quarta-feira (5) em vernissage da exposição que homenageia a principal madrinha da cen...