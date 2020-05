Cidades Mortos por Covid-19 no Brasil passam de 15 mil; número sobe 50% em uma semana O País chegou 15.633 vítimas e 233.142 casos de Covid-19, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Foram 816 novos óbitos registrados em 24 horas e 15.633 novos casos; País já é o 4º no mundo em casos

O Brasil levou 53 dias, a partir da primeira morte por coronavírus, para ultrapassar a marca de 10 mil vítimas (no último dia 9). Mas foi necessária somente uma semana para superar os 15 mil mortos. Neste sábado, 16, o País chegou 15.633 vítimas e 233.142 casos de Covid-19, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Foram 816 novos óbitos registrados em 24 horas e...