Cidades Mortos no Jacarezinho foram atingidos no rosto, abdômen e nas costas, apontam boletins médicos As descrições de corpos com "faces dilaceradas" reforçam os relatos de moradores da favela de que baleados foram retirados já mortos da favela

Boletins médicos sobre os corpos de parte dos mortos na operação do Jacarezinho, que matou 28 pessoas na semana passada na zona norte do Rio de Janeiro, mostram que as vítimas foram atingidas por arma de fogo no rosto, no abdômen e nas costas. As descrições de corpos com "faces dilaceradas" reforçam os relatos de moradores da favela de que baleados foram retirados já mor...