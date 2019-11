Cidades Mortes por dengue aumentam 5 vezes em relação a 2018 no Brasil Resultado, contabilizado até o último dia 12, foi apurado em boletim do Ministério da Saúde. Número de óbitos chegou a 689

Até 12 de outubro deste ano, houve 689 mortes em decorrência da dengue em todo o Brasil, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, número quase 5,4 vezes maior que as 128 mortes registradas no mesmo período de 2018. Ao todo, foram registrados 1.489.457 milhões casos notificados de dengue em 2019, até o 12 outubro, número cerca de ...