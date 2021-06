Cidades Mortes por Covid-19 no Brasil passam a atingir mais os de 50 anos Alteração no perfil de idade dos óbitos acompanhou o ritmo de vacinação, que começou em janeiro com a proteção dos mais velhos e que apenas mais recentemente começou a chegar à faixa dos 50 anos

Idade avançada e cidades grandes eram as variáveis que mais concentravam óbitos no início da Covid-19 no Brasil. Quinze meses depois do início da pandemia e com a marca de 500 mil mortos atingida, a doença está espalhada por outras faixas, atingindo agora especialmente pessoas na casa entre 50 e 59 anos e cidades pequenas e médias. A alteração no perfil de idade ...