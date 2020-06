Cidades Mortes por Covid-19: modelo usado pela Casa Branca estima 5.000 óbitos diários no Brasil em agosto Previsão usa uma janela de intervalo ampla, que no caso brasileiro varia de 113.673 e 253.131 mortes até 4 de agosto, indicando que a curva continua subindo

Um dos principais modelos utilizados pela Casa Branca para monitorar números sobre o coronavírus atualizou mais uma vez com piora o cenário no Brasil e agora projeta mais de 165 mil mortes no país até agosto, com 5 mil mortes em um único dia no início daquele mês. Nesta semana, o Brasil registrou recorde de mais de 1,4 mil mortes por dia, quase supera...