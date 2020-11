As mortes por Covid-19 em Goiânia somam 1.734 até esta sexta-feira (6). De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os homens continuam sendo as principais vítimas, com 1.030 registros, o que representa 59% dos casos. Mortes de mulheres representam 41% dos casos, com 704 casos.

Os idosos também continuam como as principais vítimas da doença. Até agora foram 1.336 mortes de pesssoas com mais de 60 anos. Pessoas entre 40 e 59 anos somam 318 casos e 20 a 39 anos, 76 casos. Crianças, adolescentes e pessoas até 19 anos somam 4 mortes.

O total de casos da doença na capital é de 71.499, com mais 372 registros nas últimas 24 horas. Destes, 68.751 estão recuperados, 345 estão internados e 669 estão em casa depois de testarem positivo para a doença. Elas são monitoradas por equipes de saúde.

Do total de pessoas que tiveram teste positivo para coronavírus (Sars-CoV-2), 66.409 não precisaram de internação hospitalar para tratamento contra a doença. Outras 5.090 passaram por alguma unidade de saúde, sendo que 2.194 precisaram de leitos de terapia intensiva.