Cidades Mortes pela chuva na Baixada Santista chegam a 41; ainda há 39 desaparecidos O número atual de desabrigados é de 253 em Guarujá e 185 em Santos

Cinco dias após a Baixada Santista ser atingida por chuvas extremas, o número de mortos localizados sob as áreas que deslizaram chegou a 41. Ainda há outras 39 pessoas desaparecidas, de acordo com informe deste sábado (7) da Defesa Civil do Estado. Quatro corpos foram localizados nesta manhã em Santos, todos da mesma família, elevando para oito o número de mort...