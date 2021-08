Cidades Mortes de pai e filho adolescente são investigadas em Cocalzinho de Goiás Crimes aconteceram em fevereiro de 2014. Corpo e ossada foram encontrados dentro de uma cisterna em Girassol

A Polícia Civil em Cocalzinho de Goiás segue investigando as mortes de Samuel Silva de Jesus, de 16 anos, e de seu pai, Davi Rosa de Jesus. Os crimes aconteceram em fevereiro de 2014, em Girassol, distrito do município. No último dia 30 de julho último, a corporação realizou a operação Fundo do Poço e apreendeu celulares e cartões de benefícios. Três suspeitos foram o...