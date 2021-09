Número de mortes de idosos por Covid em Goiás subiu em julho

A quantidade de óbitos por Covid-19 entre pessoas com 60 anos ou mais subiu 4% em julho, em Goiás, em comparação com junho. A proporção de mortes nessa faixa etária também cresceu 32,9%. Saúde acredita que fenômeno é resultado da diminuição da proteção contra a doença entre idosos.

Furto de energia elétrica cresce em Goiás desde 2020, diz Enel

Os casos de furto de energia voltaram a crescer em Goiás desde 2020. Segundo estimativa da Enel Distribuição Goiás, o ato ilegal desvia anualmente volume equivalente a 131 Gigawatt-hora (GWh), o suficiente para abastecer por um ano uma cidade do porte de Morrinhos. As ligações irregulares ainda sobrecarregam a rede, o que impacta na qualidade do fornecimento no Estado e entra nos cálculos da tarifa paga por todos.

1,5 mil mortes violentas ficam sem esclarecimento em Goiás

Desde 2009, 1.554 Mortes Violentas por Causas Indeterminadas (MVCI) foram registradas em Goiás. O dado consta do Atlas da Violência 2021. Entre 2018 e 2019, o aumento foi de 20,5%, com 166 e 200 casos, respectivamente. Especialistas se dizem que o dado preocupa, porque pode abalar a confiança da sociedade nas instituições de segurança, além de prejuízo ao combate aos crimes que levam a estas mortes. No mesmo período, houve queda no registro de homicídios.