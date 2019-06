Cidades Mortes de Cristiano Araújo e de Allana Moraes completam quatro anos Sertanejo voltava de show em Itumbiara quando se envolveu em um grave acidente na BR-153; namorada do cantor também morreu no acidente

Atualizada às 11h34. As mortes do cantor Cristiano Araújo e da sua namorada, Allana Moraes, completam quatro anos nesta segunda-feira (24). O sertanejo e a jovem voltavam de um show em Itumbiara quando próximo ao trevo de acesso a Morrinhos se envolveram em um grave acidente na BR-153. Allana morreu no local. Cristiano sofreu traumatismo craniano na parte ...