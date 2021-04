Cidades Mortes de bebês são subnotificadas

Pelo menos 899 crianças com menos de 1 ano de idade podem ter morrido devido a complicações da Covid-19 em 2020 no Brasil. O número, mais do que o dobro do registro oficial de cerca de 400 óbitos para essa faixa etária no mesmo período, foi divulgado por pesquisadores ligados à Vital Strategies, organização internacional voltada para políticas públicas em saúde.O da...