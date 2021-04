Cidades Mortes de bebês por Covid-19 no Brasil em 2020 podem ter sido o dobro do registrado O dado leva em conta os óbitos causados pela síndrome respiratória aguda grave (SRAG) de causa não especificada por meio de um ajuste feito pelos pesquisadores

Pelo menos 899 crianças com menos de 1 ano de idade podem ter morrido devido a complicações da Covid-19 em 2020 no Brasil. O número, mais do que o dobro do registro oficial de cerca de 400 óbitos para essa faixa etária no mesmo período, foi divulgado por pesquisadores ligados à Vital Strategies, organização internacional voltada para políticas públicas em saúde. ...