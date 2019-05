Cidades Mortes de 15 detentos em presídio de Manaus foram causadas por perfurações e asfixia Ataques com escovas de dentes e 'mata-leão' causaram a morte de 15 detentos durante briga; secretário Louismar Bonates anunciou a suspensão das visitas como uma das medidas administrativas de segurança

Ataques com escovas de dentes e 'mata-leão' causaram a morte de 15 detentos durante briga na manhã deste domingo, 26, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus. A chacina ocorreu em horário de visita de familiares, o que segundo o secretário de Segurança do Amazonas, Louismar Bonates, foi o descumprimento de uma regra entre os criminosos. "Foi a...