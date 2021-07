Cidades Morte por intervenção policial cresce 18% durante um ano em Goiás Estado aparece em 5º no Brasil em números absolutos, mas em 2º quando se compara com o total de mortes violentas e em 1º na proporção por policial morto

Goiás registrou um aumento de 18% no total de mortes em decorrência de intervenções policiais em 2020, na comparação com o ano anterior. Foram 631 pessoas que morreram em ações das forças de segurança estaduais contra 533 em 2019. Em números absolutos, Goiás passou de quinto para o quarto Estado com mais registros de mortes neste tipo de ocorrência, ficando atrás apenas do...