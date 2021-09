Cidades Morte por Covid-19 em Goiás é 13 vezes maior entre não vacinados Dados da Secretaria Estadual de Saúde revelam que entre 18 de janeiro (início da vacinação em Goiás) e 12 de setembro morreram 18.714 pessoas que não receberam as duas doses e 1.419 imunizados. Número de hospitalizações é 16 vezes maior no primeiro grupo

O número de mortes por Covid-19 de não vacinados ou sem receber as duas doses é 13,5 vezes maior do que de pessoas que foram imunizadas completamente. Dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) entre 18 de janeiro (data do início da vacinação em Goiás) e 12 de setembro ainda mostram que o total de pessoas hospitalizadas por conta da doença é bem menor ent...