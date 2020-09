Cidades Morte do soldado Walisson completa um ano sem solução A pergunta “quem matou o soldado Walisson?” ainda não foi respondida pelas autoridades, mas investigação continua e carro usado no crime foi apreendido, diz Polícia Civil

Um crime que gerou condolências do governador Ronaldo Caiado (DEM), do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de deputados. Um enterro com a presença de autoridades, choro de homens fardados e um cortejo de carros de cerca de 1 km. A morte do soldado Walisson Miranda Costa, de 28 anos, com um tiro na cabeça na Avenida União, do Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, completa um ano nesta semana sem sol...