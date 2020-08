Cidades Morte do jornalista Washington Novaes comove autoridades, colegas, políticos e instituições Profissional estava internado em um hospital em Aparecida de Goiânia e veio a óbito na noite desta segunda-feira (24)

Atualizada às 11h34. A morte do jornalista e escritor Washington Novaes aos 86 anos está comovendo autoridades, colegas de profissão, políticos e instituições. Novaes estava internado desde quinta-feira (20) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Encore, em Aparecida de Goiânia. Ele morreu na madrugada desta terça-feira (25). Novaes foi diagnosticado com um tumor no intestino há alguns meses e vinha se tratando, mas por decisão médica foi submetido a ...